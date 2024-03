Prevolnik Rupel: V bolnišnicah do konca marca zaradi umikov soglasij ne bodo imeli večjih težav

Ljubljana, 6. marca - Predstavniki ministrstva za zdravje z ministrico Valentino Prevolnik Rupel na čelu so se v sklopu rednih srečanj znova sestali z direktorji bolnišnic. Ti so poročali, da zaradi umikov soglasij zdravnikov za nadurno delo do konca marca ne bodo imeli večjih težav, bodo pa odpadale nekatere elektivne storitve, je po sestanku povedala ministrica.