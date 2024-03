ZDA v Varnostnem svetu ZN predložile resolucijo s pozivom k prekinitvi ognja v Gazi

New York/Gaza, 6. marca - ZDA so Varnostnemu svetu ZN predložile posodobljen osnutek resolucije, ki poziva k dogovoru o takojšnji prekinitvi ognja v Gazi za šest tednov in izpustitvi talcev, je danes poročala nemška tiskovna agencija dpa. V Kairu se medtem nadaljujejo pogovori o prekinitvi ognja, Hamas pa se je zavezal, da bo sodeloval do sklenitve dogovora.