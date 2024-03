Asean in Avstralija pozivata k takojšnji prekinitvi ognja v Gazi

Melbourne, 6. marca - Voditelji članic Združenja držav jugovzhodne Azije (Asean) in Avstralije so danes pozvali k takojšnji in trajni prekinitvi ognja v Gazi, tamkajšnje humanitarne razmere pa opisali kot grozljive. O besedilu izjave tridnevnega vrha v Melbournu so se uskladili po razgreti razpravi, ki se je med drugim vrtela okrog poimenovanja ustavitve spopadov.