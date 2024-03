Zdravniška zbornica za umiritev retorike in čim prejšnjo sklenitev dogovora med vlado in Fidesom

Ljubljana, 5. marca - V Zdravniški zbornici Slovenije pozivajo k umiritvi pregrete retorike in čim prejšnji sklenitvi dogovora med vlado ter Sindikatom zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides. Nedavno stopnjevanje retorike kaže na vse večji občutek brezizhodnosti odgovornih za normalizacijo stanja v zdravstvu, so pri zbornici poudarili v sporočilu za javnost.