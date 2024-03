Za sindikate javnega sektorja sporna predvsem petletna dinamika plačne reforme

Ljubljana, 4. marca - Za sindikate javnega sektorja ni sprejemljivo, da bi se plačna reforma in odprava plačnih nesorazmerij zgodila v petih letih, ta čas pa se plače ne bi uskladile z inflacijo. To so vladni strani sporočili na današnjih pogajanjih. Minister za finance Klemen Boštjančič pravi, da so to pač pogajanja in da bodo ta tekla tudi v naslednjih dneh in tednih.