Vlada imenovala pogajalsko skupino za pogajanja s predstavniki zaposlenih na upravnih enotah

Ljubljana, 4. marca - Vlada se je na dopisni seji seznanila z napovedjo splošne stavke uslužbencev upravnih enot in s stavkovnimi zahtevami Sindikata državnih organov Slovenije. Sprejela je izhodišča za pogajanja v zvezi s njihovimi stavkovnimi zahtevami in imenovala pogajalsko skupino, so sporočili po dopisni seji vlade.