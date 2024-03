Kitajska si želi izboljšanja odnosov z ZDA ne glede na izid predsedniških volitev

Peking, 4. marca - Peking je danes izrazil upanje, da se bodo odnosi z Washingtonom izboljšali ne glede na to, kdo bo zmagal na novembrskih predsedniških volitvah v ZDA. Dodajajo, da sta stabilizacija in izboljšanje razmer med državama nekaj, kar vsi pozorno spremljajo in pričakujejo.