Kitajski zunanji minister in varnostni svetovalec ZDA v Bangkoku o vprašanju Tajvana

Peking/Bangkok/Washington, 26. januarja - Kitajski zunanji minister Wang Yi se bo konec tedna v Bangkoku sestal z ameriškim svetovalcem za nacionalno varnost Jakeom Sullivanom, s katerim se bo pogovarjal o Tajvanu, so danes sporočili iz Pekinga. Srečanje so v Beli hiši potrdili in pojasnili, da gre za nadaljnje uresničevanje zaveze o ohranjanju strateške komunikacije med velesilama.