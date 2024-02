Xi in Putin obsodila ameriško politiko vmešavanja

Moskva/Peking, 8. februarja - Kitajski predsednik Xi Jinping in njegov ruski kolega Vladimir Putin sta obsodila politiko vmešavanja ZDA v zadeve drugih držav in Washington obtožila, da želi zajeziti njuni državi, je sporočil danes Kremelj po pogovoru med voditeljema. Predsednika sta tudi poudarila skupne strateške interese in sodelovanje med državama.