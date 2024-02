Kitajska obsodila veto ZDA na resolucijo VS ZN o Gazi

Peking, 21. februarja - Po odločitvi ZDA, ki so v torek v Varnostnem svetu ZN vložile veto na sprejetje resolucije s pozivom k takojšnji prekinitvi ognja v Gazi, konflikt postaja še bolj nevaren, so danes opozorili v Pekingu. Kitajska poudarja, da ameriški veto pošilja napačno sporočilo in prižiga zeleno luč nadaljnjemu pobijanju, poroča britanski BBC.