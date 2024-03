ZDA začele dostavljati pomoč prebivalcem Gaze iz zraka

Washington/Gaza, 2. marca - ZDA so danes iz zraka začele dostavljati humanitarno pomoč Palestincem na območju Gaze, je sporočilo Centralno poveljstvo ameriške vojske (Centcom). Kot so pojasnili na omrežju X, so tri ameriška vojaška transportna letala C-130 v skupni operaciji z jordansko vojsko v enklavo odvrgla okoli 38.000 obrokov hrane, poročajo tuje tiskovne agencije.