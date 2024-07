15 dni do OI - Jacques Cousteau in njegov Calypso

Ljubljana, 11. julija - Če sta bila brata Louis in Auguste Lumiere tvorca prenosa filma na platno, je bil Jacques-Yves Cousteau pionir dokumentarnega filma. Bil pa je tudi zoolog, inovator, fotograf, okoljevarstvenik, oceanograf, pisatelj, izumitelj, scenarist, mornarski oficir, morski biolog, inženir in biolog.

Jacques-Yves Cousteau je kot prvi s filmsko kamero ljudem približal podvodni svet morij in oceanov. Zaradi pionirskega dela na tem področju mu pravijo tudi francoski Charles Darwin.

Cousteau je s prijateljem Emilom Gagnanom je v letih 1942 in 1943 posodobil potapljaško opremo aqualungo, s katero je postavil temelje sodobnega potapljanja. Tem je dodal plavutke, ki so bili v tistih času namenjene reševalcem iz vode, izjemnega pomena pa je bilo vodotesno ohišje (1942), v katero je dal kamero.

Podvodna raziskovanja je kot komandant ladje Calypso ovekovečil na filmskem traku v dokumentarnih filmih in serijah (Podvodni svet Jacquesa Cousteauja).

V letih 1956 (Le monde du silence/Svet tišine) in 1964 (Le monde sans soleil/Svet brez sonca) je prejel oskarja za najboljši dokumentarec. 1988 je postal tudi član francoske akademije znanosti.

Do ustvarjanja v podvodnem svetu je Cousteau prišel kot mornariški časnik. Nadrejene je prepričal v ustanovitev skupine za podvodne študije in raziskave za preprečevanje brodolomov in učinkoviteje odstranjevanje morskih mine, ki so ostale v vodi kot posledica vojne.

Leta 1950 je zapustil mornarico in za simbolično ceno od irskega milijonarja Thomasa Guinnessa najel raziskovalno ladjo Calypso ter jo opremil za oceanografijo. Prav s to legendarno ladjo je poskrbel za popularizacijo raziskav morskih globin.

Izkazal se je tudi kot naravovarstvenik, saj je leta 1960 sprožil javno razpravo o izpustu večje količine radioaktivnih snovi v morje, nasprotoval pa je tudi francoskim jedrskim poizkusom. Nova prelomnica je bil razvoj kamere Calypso-Phot.

Leta 1970 je zaslovel s knjigo The Shark: Splendid Savage of the Sea, v kateri je opisal belega morskega psa kot najnevarnejšega plenilca svetovnih morij. Bil je tudi pionir iskanja ladijskih razbitin (HMHS Britannic 1975 in La Therese 1976).

Jacques Cousteau je umrl v 87. letu starosti, njegova zapuščina pa je med drugim več kot 120 televizijskih dokumentarcev, preko 50 knjig in približno 300.000 članov fundacije za zaščito okolja.