Varuh človekovih pravic z apelom k pospešitvi dialoga za končanje zdravniške stavke

Ljubljana, 1. marca - Varuh človekovih pravic Peter Svetina apelira na vse pristojne, da presekajo gordijski vozel, pospešijo dialog in se z iskrenimi nameni na vseh straneh naredi vse, da se najde kompromisna rešitev in po sedmih tednih vendarle konča zdravniška stavka, ki mnoge ljudi po Sloveniji spravlja v hude stiske, so pri Varuhu zapisali v sporočilu za javnost.