V EU pozivi k preiskavi po streljanju na palestinske civiliste v Gazi

Bruselj/Pariz/Berlin, 1. marca - Ob dogodkih v Gazi, ko je izraelska vojska v četrtek streljala na palestinske civiliste, ki so čakali na humanitarno pomoč, so pretresenost izrazili tudi v Bruslju. Predsednik Evropskega sveta Charles Michel in predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen sta pozvala k neodvisni preiskavi. Pozivu so se pridružili tudi v Parizu in Berlinu.