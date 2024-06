41 dni do OI - zgledni odnosi med Francijo in Slovenijo

Ljubljana, 15. junija - Po razglasitvi neodvisnosti je Francija Slovenijo priznala 15. januarja 1992, državi pa sta diplomatske odnose vzpostavili 23. aprila 1992. Odnosi med državama so od nekdaj tesni, razvejani ter gospodarsko zelo prepleteni, od vstopa Slovenije v EU in Nato pa so dobili na političnem področju nov zagon.

Poglobljen dialog med predstavniki obeh držav se je začel v času priprav in med predsedovanjem Slovenije in Francije Svetu EU leta 2008. Po predsedovanju obeh držav Svetu EU in po sklenitvi strateškega partnerstva med obema državama v letu 2011 se je povečala dinamika obiskov na najvišji ravni, Francois Hollande je kot prvi francoski predsednik obiskal samostojno Slovenijo julija 2013, ko se je udeležil neformalnega srečanja voditeljev Zahodnega Balkana.

Slovenski ministri so redni gostje v francoski prestolnici, francoski predstavniki pa so redni gostje na političnih dogodkih v Sloveniji, med drugim na mednarodni konferenci Blejski strateški forum, ki ga vsako leto organizira slovensko zunanje ministrstvo. Zelo živahno je tudi sodelovanje predstavnikov obeh parlamentov in senatov.

Francija je v Sloveniji gospodarsko močno prisotna ter pomembna in sodi med deset ključnih zunanjetrgovinskih partneric Slovenije. Preko svoje investicije v novomeškem Revozu zagotavlja delovna mesta nekaj več kot 2000 zaposlenim. Francoska podjetja so v Sloveniji prisotna v proizvodnji, trgovini, bančništvu, gradbeništvu, agroživilstvu in drugih storitvah.

Kultura je eden pomembnejših instrumentov javne diplomacije tako za Slovenijo kot Francijo. Slovenija se je pariški publiki pomladi 2013 predstavila z mogočno razstavo slovenskih impresionistov v Le Petit Palais. Kulturni dogodki, razstave, gostovanja, koncerti francoskih avtorjev v Sloveniji in slovenskih v Franciji so postali že del vsakdana.

Ne dobi pa vsak dan slovenski književnik nagrade za najboljši tuji roman, zato velja izpostaviti velik uspeh Draga Jančarja, ki je leta 2014 za roman To noč sem jo videl prejel nagrado za najboljšo tujo knjigo Prix du Meilleur livre etranger, ki jo podeljuje združenje francoskih kritikov in založnikov.

Izpostaviti velja še enega velikega Slovenca, ki pomaga pri gradnji kulturnih in drugih mostov med Slovenijo in Francijo. V Parizu živeči filozof, publicist in fotograf dr. Evgen Bavčar je leta 2016 prejel nagrado državljan Evrope, ki jo podeljuje evropski parlament.

Prijateljstvo dveh narodov dokazujejo tudi številna pobratena mesta. Živahno medmestno sodelovanje je že od 1958 med Kranjem in La Ciotatom, Zagorje je pobrateno z Avionom, Velenje z Viennejem, Idrija z Aumetzom, Trbovlje z Sallauminesom, Hrastnik z Montigny en Gohellom, Maribor s Toursom, Ptuj s St. Cyr sur Loirom, Kočevje s Halloinom, Kungoza s Foecyjem, Šentjur s St. Florent sur Cherom, Ruše z Rozier en Donzyjem, Sežana s Montbrisonom in Medvode s Crestom.