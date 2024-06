33 dni do OI - terorizem velika francoska skrb

Ljubljana, 23. junija - Olimpijske igre so tudi priložnost za izkazovanje ekstremističnih mnenj in so v preteklosti že postregle z neljubimi terorističnimi akti. Francija je v tem pogledu med najbolj ogroženimi evropskimi državami.

Francija velja za islamofobno državo, k čemur je veliko prispeval zakon, ki je prepovedal islamsko ruto na srednjih šolah leta 2004. Po mnenju varnostnih strokovnjakov bodo Franciji grozili teroristični napadi vsaj še nekaj časa.

Na srečo se v Franciji okoli 90 odstotkov pripravljenih terorističnih napadov ne zgodi. Za to je zaslužna dobra obveščevalna dejavnost, piše francoska tiskovna agencija AFP.

Najbolj tragičen teroristični napad med olimpijskimi igrami se je zgodil 1970 v Münchnu, ko je osem članov palestinske teroristične skupine Črni september napadla, ugrabila in ubila enajst izraelskih športnikov.

Francozi menijo, da se je prvi teroristični napad v novejši zgodovini zgodil prav na njihovih tleh. 28. julija 1835 je bilo v atentatu na kralja Louisa Philippeja v Bastilji ubitih 18 ljudi, 23 pa ranjenih.

Januarja 2015 so teroristi vdrli v prostore satirične revije Charlie Hebdoo in v treh dneh ubili 20 ljudi, še 22 pa ranili.

Istega leta novembra je v Parizu na šestih lokacijah prišlo do streljanja, med drugim na stadionu Stade de France severno od Pariza, kjer je potekala nogometna tekma med Francijo in Nemčijo, ter v koncertni dvorani Bataclan.

Štirje v črno oblečeni strelci so vstopili v dvorano in začeli streljati na več sto obiskovalcev koncerta. Pri tem so vzklikali "Alah je velik" in za napad krivili vojaško posredovanje Francije v Siriji.

Napadalce je policija po enourni akciji ubila. Skupno je bilo v napadu ubitih 138 ljudi, od tega devet napadalcev, 413 ljudi je bilo ranjenih. Izkazalo se je, da so bili napadi načrtovani v Siriji, organizirala pa jih je teroristična celica v Belgiji.

Marca 2016 so v policijski operaciji v bruseljski četrti Molenbeeka prijeli Salaha Abdeslama, ki se je nameraval med novembrskim napadom razstreliti pri stadionu Stade de France. Salah naj bi odigral ključno vlogo pri pripravi in izvedbi pariških napadov. 23. aprila 2016 so ga obsodili na 20 let zaporne kazni.

Leta 2020 sta Francijo pretresla dva okrutna napada: zaradi karikatur preroka Mohameda je 18-letni napadalec v Parizu obglavil 47-letnega učitelja, še istega meseca pa je v Nici migrant iz Tunizije v cerkvi ubil tri ljudi.

Zadnji napad se je zgodil oktobra lani na eni od srednjih šol v mestu Arras na severu Francije, kjer je moški, oborožen z nožem, do smrti zabodel učitelja in huje ranil dva človeka.