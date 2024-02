Ovse v končnem poročilu opozarja na pomanjkljivosti volitev v Srbiji

Dunaj/Bruselj/Beograd, 29. februarja - Opazovalci Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse) so v sredo objavili končno poročilo o decembrskih predčasnih parlamentarnih volitvah v Srbiji, v katerem so opozorili na pomanjkljivosti in podali priporočila. Opozicija in vlada v Beogradu v poročilu vidita potrditev svojih stališč do poteka volitev, EU pa meni, da potrjuje skrbi.