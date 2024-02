Ustanovna seja srbskega parlamenta v znamenju protestov opozicije

Beograd, 6. februarja - Po decembrskih predčasnih parlamentarnih volitvah se je danes v Beogradu na ustanovni seji sestala nova srbska skupščina. Začetek seje, na kateri so zgolj potrdili mandate vsem 250 novoizvoljenim poslancem, so zaznamovali žvižgi poslancev opozicije in transparenti z napisi o ukradenih volitvah, poročajo srbski mediji.