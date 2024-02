Evropski parlament pozval k neodvisni preiskavi volitev v Srbiji

Strasbourg, 8. februarja - Evropski poslanci so v danes sprejeti resoluciji pozvali k neodvisni preiskavi nepravilnosti na decembrskih volitvah v Srbiji, so navedli v Evropskem parlamentu. Zavzeli so se tudi za začasno ustavitev izplačevanja evropskih sredstev Srbiji, če se bo izkazalo, da so bile srbske oblasti neposredno vpletene v goljufije.