V Srbiji nov protest zaradi domnevnih nepravilnosti na volitvah

Beograd, 16. januarja - V Beogradu se je danes znova zbralo več tisoč ljudi, ki so pred stavbo državne volilne komisije (RIK) protestirali zaradi domnevnih nepravilnosti na decembrskih parlamentarnih in lokalnih volitvah. Ponovno so zahtevali razveljavitev volitev in razpis novih, poroča portal srbske televizije N1.