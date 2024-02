Gasilski in sindikat državnih uslužbencev nezadovoljna s stebrnimi pogajanji, zadržani tudi policisti

Ljubljana, 28. februarja - Gasilski in sindikat državnih uslužbencev z današnjimi pogajanji za njihov plačni steber nista zadovoljna. Kritični so glede ponudbe vlade za postopen dvig plač v obdobju petih let in gradnje plačne lestvice na minimalni plači iz leta 2022. Sindikat policistov nasprotuje nižjim potnim stroškom, a poziva h konstruktivnosti.