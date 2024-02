V okviru priprave poročila o vladavini prava sestanek med predstavniki Evropske komisije in sodniškega društva

Ljubljana, 28. februarja - Predstavniki Slovenskega sodniškega društva so se danes sestali s predstavniki Evropske komisije zaradi priprave poročila o vladavini prava v Sloveniji za leto 2023. Kot so sporočili, so predstavnikom komisije pojasnili, da vlada in državni zbor načrtno ignorirata odločbo ustavnega sodišča glede sodniških plač.