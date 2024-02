Izplačan četrti sklop predplačil za obnovo v ujmi poškodovanih stanovanj

Ljubljana, 28. februarja - Finančna uprava RS (Furs) je danes v četrtem paketu predplačil še 729 lastnikom stanovanj in hiš, ki so bile poškodovane v avgustovskih poplavah in plazovih, nakazala 2,4 milijona evrov za obnovo. Doslej je bilo 6926 posameznikom nakazanih skupno 32 milijonov evrov, so danes sporočili z ministrstva za naravne vire in prostor.