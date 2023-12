Izplačan tretji sklop predplačil za obnovo stanovanj po ujmi

Ljubljana, 29. decembra - Lastnikom poškodovanih stanovanj in hiš v avgustovskih poplavah je bila danes nakazana tretja tranša predplačil za obnovo, je na družbenem omrežju X objavilo ministrstvo za naravne vire in prostor. Predplačila so bila izplačana 1451 upravičencem v skupni višini 7,02 milijona evrov.