Izvršena prva izplačila za poškodovane stanovanjske objekte

Ljubljana, 6. decembra - Finančna uprava RS (Furs) je danes lastnikom stanovanj in hiš nakazala prvih 4,57 milijona evrov predplačil za obnovo stanovanj, poškodovanih ob poplavah in plazovih v začetku avgusta. Do danes je ministrstvo za naravne vire in prostor nakazalo 218,5 milijona evrov predplačil za nujno sanacijo občinam, ki so podale zahtevke.