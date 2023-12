Upravičencem za obnovo stanovanj drugi paket obvestil o predplačilih

Ljubljana, 7. decembra - Finančna uprava RS (Furs) je danes 2847 upravičencem odposlala drugi paket obvestil o predplačilih za obnovo stanovanj, poškodovanih v avgustovskih ujmah. Izplačila v skupni višini okoli 30 milijonov evrov bodo izvedli v štirih tranšah, predvidoma do konca decembra, so sporočili z ministrstva za naravne vire in prostor.