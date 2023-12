Ob praznikih med najradodarnejšimi v farmaciji in energetiki

piše Marjetka Nared

Ljubljana, 17. decembra - December je tudi čas božičnic in nagrad za poslovno uspešnost. Med najbolj radodarnimi so tudi letos farmacevtska podjetja, izstopajo še Gen energija, Telekom Slovenije, Lumar in Emil Frey. Prav tako nagrade napovedujejo v bankah, kjer je bilo letošnje leto zelo uspešno, skromnejša izplačila pa ob stavki v zraku tudi trgovci in Pošta Slovenije.