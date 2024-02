Kmetje v Španiji v blokado avtocest

Barcelona/Varšava, 27. februarja - Potem ko je več tisoč kmetov v Varšavi danes opozarjalo na uvoz cenejših kmetijskih proizvodov iz držav izven EU, so na to problematiko opozarjali tudi kmetje v Španiji. Ti so v znak protesta danes blokirali avtocesti, ki povezujeta Španijo in Francijo ter Madrid in Barcelono, poroča francoska tiskovna agencija AFP.