Bruselj kmete vabi k sodelovanju v anketi o nepoštenih trgovinskih praksah

Bruselj, 27. februarja - Evropska komisija je danes kmete in male dobavitelje v verigi preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi povabila k izpolnitvi vprašalnika o nepoštenih trgovinskih praksah. Anketo bo mogoče izpolniti do 15. marca. Rezultate bo upoštevala pri pripravi predlogov za izboljšanje položaja kmeta, so sporočili danes v Bruslju.