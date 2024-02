Na tisoče kmetov v Varšavi protestiralo proti politiki EU

Varšava, 27. februarja - Na tisoče poljskih kmetov se je danes iz protesta proti evropski kmetijski politiki v okviru zelenega dogovora in uvozu cenejših kmetijskih proizvodov iz Ukrajine podalo na ulice Varšave, poroča poljska tiskovna agencija PAP. Zahtevali so umik omenjene politike, zaprtje meja pred pritokom izdelkov iz držav izven EU in zaščito poljske živinoreje.