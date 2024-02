Evropski poslanci potrdili zakonodajo o obnovi narave

Strasbourg, 27. februarja - Evropski poslanci so danes potrdil zakonodajo o obnovi narave, ki predvideva, da bodo članice do leta 2030 sprejele ukrepe za rehabilitacijo vsaj 30 odstotkov habitatov, ki trenutno niso v dobrem stanju. Uredbi so sicer nasprotovali v Evropski ljudski stranki (EPP), zaradi česar ni bilo gotovo, ali bo zakonodaja sprejeta.