Fides: Zdravniki v času stavke niso dolžni opravljati nalog, povezanih s podaljševanjem vozniških dovoljenj invalidov

Ljubljana, 25. februarja - V sindikatu Fides so izrazili nestrinjanje s stališčem ministrstva za zdravje o tem, da je kljub stavki treba zagotoviti izvajanje zdravniških pregledov za potrebe podaljšanja ali pridobitve vozniškega dovoljenja invalidov. Kot so sporočili, je to stališče ministrstva pravno zmotno, enako velja za stališče glede izdajanja bolniških listov.