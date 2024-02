V več evropskih državah shodi ob obletnici vojne v Ukrajini

Berlin/London/Varšava/Riga/Zagreb/Beograd, 24. februarja - V več evropskih državah so ob današnji drugi obletnici ruske invazije potekali shodi v podporo Ukrajini. Množice so se med drugim zbrale v Nemčiji, Veliki Britaniji, Latviji in na Poljskem. V slednji so protestniki pred hišo ruskega veleposlanika na Poljskem odvrgli dve toni gnoja.