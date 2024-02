V Parizu pogajanja o prekinitvi ognja v Gazi, kjer se nadaljujejo spopadi

Gaza/Pariz, 24. februarja - V Parizu so se v petek zbrali pogajalci, ki skušajo doseči prekinitev ognja in izpustitev preostalih talcev iz Gaze. Medtem iz palestinske enklave poročajo o okoli sto novih smrtnih žrtvah, ki so jih terjali novi izraelski napadi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.