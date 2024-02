Kmetijska ministrica poziva k organiziranemu in enotnemu dogovarjanju

Postojna, 22. februarja - Kmetijska ministrica Mateja Čalušić je danes v Postojni poudarila, da podpira kmete in razume stisko tistih, ki protestirajo, vendar ob tem poziva vse k organiziranemu in enotnemu dogovarjanju glede zahtev kmetov. Po njenem mnenju se je treba dogovorili, kdo bo zadolžen za to, saj drugače na terenu nastaja kaos, ki ga težko razume.