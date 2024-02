Odbor za kmetijstvo poenoten o pomenu dialoga za razvoj kmetijstva

Ljubljana, 22. februarja - Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na današnji izredni seji razpravljal o položaju kmetov in viziji kmetijske politike. Prisotni so pozdravili sklic seje NSi in se strinjali, da je bistven za napredek dialog med kmeti, stroko in politiko, pri čemer mora stroka prevladati nad politiko. Podprli so več predlogov koalicije in predlagatelja.