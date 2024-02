Kmetijsko ministrstvo do jeseni z rešitvijo glede zahtev kmetov pri OMD plačilih

Ljubljana, 21. februarja - Kmetje v čim krajšem času pričakujejo rešitev glede izvzetja plačil za območja z omejenimi dejavniki za kmetijsko dejavnost (OMD plačila) iz obdavčitve. Če do 27. februarja ne bo prišlo do sestanka s finančnim ministrstvom, bodo stopnjevali stavkovne aktivnosti. Na kmetijskem ministrstvu ocenjujejo, da imajo čas za dogovor do jeseni.