Vodja WHO označil Gazo za območje smrti

Gaza, 21. februarja - Razmere na območju Gaze so nečloveške, je danes dejal vodja Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, ki je palestinsko enklavo ob tem označil za območje smrti. Pozval je k takojšnjemu premirju med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas ter neovirani dostavi humanitarne pomoči v Gazo.