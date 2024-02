Študija: Rusija se sankcijam izogiba prek Srednje Azije, Turčije in Kitajske

München, 21. februarja - Rusija se dokaj uspešno izogiba ekonomskim sankcijam, pri tem pa pomembno vlogo igrajo nekdanje sovjetske republike, Kitajska in Turčija, ugotavlja danes objavljena študija inštitutov Ifo in Econpol. Študija opozarja, da se je uvoz izdelkov, pomembnih za rusko gospodarstvo in vojaško industrijo, iz omenjenih držav v zadnjih letih znatno povečal.