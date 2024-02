Netanjahu: Izrael želi osvoboditi talce, vendar ne za vsako ceno

Tel Aviv/Gaza, 21. februarja - Izrael želi osvoboditi talce, vendar ne za vsako ceno, sta v torek menila izraelski premier Benjamin Netanjahu in minister za finance Bezalel Smotrič. Po njunem mnenju je edina pot do cilja vojaška zmaga proti gibanju Hamas, s svojimi izjavami pa sta spodbudila kritike izraelske opozicije in družin nekaterih izmed 134 talcev, ki ostajajo v Gazi.