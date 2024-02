Poljski kmetje znova protestno zaprli mejo z Ukrajino

Kijev/Varšava, 20. februarja - Poljski kmetje so danes znova zaprli številne ceste do ukrajinske meje, da bi protestirali proti po njihovem prepričanju nenadzorovanemu uvozu žita iz Ukrajine in zahtevali spremembo kmetijske politike EU. Blokirali so tudi več mejnih prehodov z Ukrajino, na enem pa so iz ukrajinskega tovornega vlaka razsuli žito na tire. Kijev je dejanje obsodil.