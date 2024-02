Hutijevci naj bi ob obali Jemna napadli dve ameriški ladji

Sana, 19. februarja - Jemenski hutijevci so danes sporočili, da so v Adenskem zalivu z raketami napadli ameriški ladji Sea Champion in Navis Fortuna. Za zdaj še ni znano, ali sta bili ladji poškodovani. Hutijevci so medtem danes napadli tudi britansko tovorno ladjo, ki naj bi utrpela škodo, vso posadko pa so morali evakuirati. Velika Britanija je napad že obsodila.