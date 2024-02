Berlinale: Krščansko dejanje v krščansko disfunkcionalni družbi

piše poročevalka STA z Berlinala Alenka Vesenjak

Berlin, 16. februarja - Letošnji 74. Berlinale je odprla svetovna premiera filma Take majhne stvari Tima Mielantsa s Cillianom Murphyjem v glavni vlogi. To je njegov prvi film po Oppenheimerju, pričakovanja so velika. Kot je na novinarski konferenci povedal eden od producentov, igralec Matt Damon, je ta film izjemen dar, za katerega upa, da ga bo občinstvo znalo ceniti.