Drama Tima Mielantsa za začetek 74. Berlinala

Berlin, 15. februarja - V nemški prestolnici se danes z večerno projekcijo drame Take majhne stvari belgijskega režiserja Tima Mielantsa začenja 74. Berlinale, ki bo trajal do 25. februarja. V igri za zlatega in srebrne medvede je v glavnem tekmovalnem programu letošnjega berlinskega filmskega festivala 20 filmov.