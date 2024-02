SFC ob Prešernovem dnevu s filmi nagrajenke Sare Kern na BSF

Ljubljana, 6. februarja - Slovenski filmski center (SFC) se je praznovanju slovenskega kulturnega praznika, 8. februarja, pridružil s filmi letošnje nagrajenke Prešernovega sklada Sare Kern. Na spletni strani Baze slovenskih filmov (BSF) si bo med 7. februarjem od 20. ure in 9. februarjem do polnoči mogoče ogledati njene filme Srečno, Orlo!, Zbogom, Vesna in Moja Vesna.