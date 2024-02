Berlinale skrajno desničarskim politikom odpovedal vabilo na odprtje

Berlin, 9. februarja - Z Berlinskega filmskega festivala so v četrtek sporočili, da so se po plazu kritik in groženj s protesti na rdeči preprogi odločili, da petim skrajno desničarskim politikom odpovejo vabilo na odprtje festivala, ki bo prihodnji teden. Odločitev se nanaša na predstavnike Alternative za Nemčijo (AfD), poroča francoska tiskovna agencija AFP.