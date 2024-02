Fides: Stavka je zakonita

Ljubljana, 16. februarja - V Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides poudarjajo, da je stavka, ki traja od 15. januarja, zakonita. Stavkajoči zdravniki ves čas izpolnjujejo vse zakonsko predpisane nujne storitve, zato življenja niso ogrožena, so navedli. V iniciativi Glas ljudstva so sindikatu namreč očitali, da krši zakon o stavki in pravice zavarovancev.