Mediji: Egipt iz skrbi pred begom Palestincev iz Gaze gradi begunsko taborišče v puščavi

New York, 16. februarja - Egipt v strahu pred begom z območja Gaze ob izraelski kopenski ofenzivi v Rafi gradi ogromno begunsko taborišče v puščavi, obdano z visokimi betonskimi zidovi, je v četrtek poročal ameriški časnik Wall Street Journal, ki se sklicuje na egiptovske uradnike in varnostne analitike. Lokalne oblasti v Egiptu so navedbe o gradnji taborišča zanikale.