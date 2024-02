Gorenjski župani o črpanju evropskih sredstev tudi z ministrom Jevškom

Kranj, 15. februarja - Gorenjski župani so se v sredo zbrali na redni seji sveta gorenjske regije v Kranju, na kateri so razpravljali o črpanju evropskih sredstev, dogovoru za razvoj regij in predvidenih spremembah zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Seje se je udeležil tudi minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek.