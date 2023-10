Škofja Loka in Kranj za krepitev kolesarskih povezav

Škofja Loka/Kranj, 13. oktobra - Škofjeloški in kranjski župan, Tine Radinja in Matjaž Rakovec, sta danes s kolesarskim srečanjem na meji med občinama uradno odprla kolesarsko povezavo Škofja Loka-Virmaše, ki se nadaljuje naprej proti Kranju. Zavzela sta se za nadaljnjo krepitev kolesarske infrastrukture in spodbujanje kolesarjenja kot trajnostne oblike mobilnosti.